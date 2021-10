Investiguen la falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi amb D.O Priorat, Montsant i Terra Alta

La denúncia es va presentar per part dels tres consells reguladors contra una empresa vitivinícola de les Borges del Camp

Actualitzada 18/10/2021 a les 15:29

El jutjat d'instrucció 3 de Reus té oberta una causa pels delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen, en relació a una denúncia presentada per una possible falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi amb denominació d'origen (D.O).La denúncia es va presentar de forma conjunta pels Consells Reguladors de la Denominació d'Origen del Priorat, Montsant i Terra Alta, el passat mes de juliol.El jutjat va acordar, en el marc de la investigació, l'entrada i registre a una empresa vitivinícola a les Borges del Camp, on es van confiscar un gran volum d'ampolles amb suposat etiquetatge fals.La investigació segueix oberta residenciada en el cos de mossos d'esquadra. A la causa no hi ha, en aquest moment, cap persona amb la condició d'investigat.