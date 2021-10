Detingut un veí de Salou per provocar un accident quan conduïa begut i contra direcció a Montbrió

En l'accident van resultar ferides tres persones, una d'elles menor d'edat

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Tarragona van detenir aquest diumenge un home de 28 anys, de nacionalitat moldava i veí de Salou, com a presumpte autor dels delictes de conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i lesions per imprudència greu.Els fets van tenir lloc sobre les 22.10 hores, a Montbrió del Camp, quan els mossos van rebre avís que a la T-310, a l'altura del punt quilomètric 12, s'havia produït un accident de trànsit amb ferits.Immediatament, diverses patrulles van desplaçar-se a l'accident on també hi havia indicatius dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atenent tres persones. Una de les víctimes va patir policontusions i va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Reus amb la resta d'ocupants.Segons els Mossos d'Esquadra, les primeres informacions indiquen que el detingut va circular en sentit contrari quasi un quilòmetre fins a col·lidir amb el segon cotxe implicat. Els mossos van realitzar-li la prova d'alcoholèmia i va donar 0,78 mg/l, tres cops la màxima taxa d'alcoholèmia permesa.Acte seguit, van detenir-lo per conduir begut, de forma temerària i provocar un accident amb tres persones ferides.El detingut passarà en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.