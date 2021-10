Candela, la nena que volia ser castellera

Aquesta setmana s'estrena a Valls l'espectacle familiar 'Candela, la de la colla dels Estels'

Actualitzada 17/10/2021 a les 18:18

Vet aquí una vegada una nena molt eixerida que es diu Candela. Viu amb els seus pares en un poble de tradició castellera, que ben bé podria ser Valls. La Candela té un anhel: vol ser castellera. Però els pares, que n'estan molt, de la seva filla, s'hi neguen: els fa por que prengui mal. La Candela insisteix i insisteix, però no aconsegueix fer-los canviar d'opinió. Ella admira la colla dels Estels i, quan ningú no la veu, assaja i es prepara per passar la mà per la cara a la colla rival, la de les Llunes. Fins que un dia, a plaça, mentre s'hi fan castells…

Aquesta és el fil conductor de l'espectacle Candela, la de la colla dels Estels, una coproducció de l'Ajuntament de Valls i el Departament de Cultura de la Generalitat que s'ha fet realitat de la mà de l'actriu i narradora Rat Cebrián i Joan Reverté, de la companyia Titelles L'Invisible. «És un espectacle per a tots els públics, sobretot per als amants dels castells i per als qui creuen que perseguir els somnis no és cap bestiesa», explica la seva autora, Rat Cebrián.

En paral·lel, amb la història de la Candela també es tracten aspectes com ara la necessitat de lluitar pels propis somnis o la rivalitat entre colles: «Volíem explicar que, quan es vol una cosa, cal fer tot el possible per aconseguir-la. Si la nena no hagués assajat i no hagués estat preparada, només amb el desig no n'hauria tingut prou. També volem reflexionar sobre la rivalitat castellera, quan aquesta va més enllà de la pròpia superació», detalla la Rat.

L'obra ha estat gestant-se durant un any i ha comptat amb la preciosa col·laboració de professionals de diverses disciplines. Així, hi intervenen entre altres Arnau Colom (construcció del titella), Lídia Montalà i Diego Molina (cartell i programa de mà) o Viki Tomàs (vestuari). D'altra banda, la mateixa Rat ha escrit el text de l'obra i de les dues cançons que hi sonen.

Candela, la de la colla dels Estels es presentarà al Teatre Principal de Valls els dies 23 i 24 d'octubre a les 18 h., però durant la setmana es faran funcions per als escolars del municipi. Les entrades tenen un preu de 2 euros i es poden comprar a través d'Internet (www.valls.cat) i a les taquilles del Teatre Principal de Valls fins al 24 d'octubre (de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h., excepte el dia 17).