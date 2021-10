Yamile Wilson formarà part de l'equip liderat per Pablo Alborán

Actualitzada 17/10/2021 a les 22:30

Yamile Wilson, una cubana establerta a Vila-seca, va actuar el passat divendres en el programad'Wilson va cantard'Etta James i va ser una de les actuacions més destacades de la nit cridant l'atenció de Pablo Alborán, qui no va dubtar en convidar-la a formar part del seu equip per al programa de televisió. Wilson no s'ho va pensar gens i va acceptar l'oferta.