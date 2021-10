Un incendi en un garatge obliga a evacuar una casa a Cambrils

El foc que cremava un cotxe i una moto s'ha estès i ha afectat també la façana

17/10/2021 a les 17:49

Els Bombers de la Generalitat han actuat a Cambrils per extingir un incendi que ha consumit completament el garatge d'una casa i ha obligat a evacuar als residents. Els fets han tingut lloc durant la nit d'aquest dissabte quan el foc en una moto i un cotxe que estaven estacionats dins de l'edifici s'ha estès i ha afectat la resta de la casa per la quantitat de fum.Els serveis d'emergències han acudit amb 5 dotacions a l'habitatge del carrer Pekín del municipi i han evacuat a les persones que hi havia dins, que han sortit sense cap mena de ferida però sense la possibilitat de tornar a dormir. Tot a començat a les 22:41 al garatge de l'edifici amb la moto i un vehicle que s'han vist afectats per les flames. A les 23:05 els Bombers extreuen una bombona de butà que tenia perill de fuita de l'edifici i finalment a les 23:54 s'ha donat l'incendi per extingit.Les afectacions del foc han sigut vàries i han impedit que els inquilins tornessin a passar la nit. Les flames han cremat completament el garatge, afectant també a la façana de l'edifici, el sistema elèctric i l'aigua, que per una altra banda ha provocat una petita inundació en una altra part de l'habitatge.Els inquilins han pogut entrar per agafar el que necessitessin i els Bombers han acabat de ventilar l'edifici.