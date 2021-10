La demarcació de Tarragona detecta 86 nous positius de covid en una jornada on els indicadors tornen a repuntar

El risc de rebrot a les Terres de l'Ebre continua en una situació elevada mentre que el Camp no aconsegueix situar-se en risc baix

Actualitzada 16/10/2021 a les 10:08

La demarcació de Tarragona detecta 86 nous positius per coronavirus en una jornada on els indicadors del territori tornen a repuntar, segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut. La situació de la pandèmia sembla controlada al territori pel que fa a la pressió sanitària i a les defuncions, que no s'ha detectat cap durant aquesta jornada, deixant al Camp de Tarragona amb 1.214 i a les Terres de l'Ebre 190 des de l'inici de la pandèmia.El Camp ha detectat un total de 58 nous contagis que se sumen al total de 63.045 casos confirmats i el risc de rebrot i els indicadors de velocitat de reproducció (RT) tornen a pujar lleugerament. Tot i això, el Camp es manté en una situació de risc moderat de 52 punts (+2), però no aconsegueix quallar una bona situació que li permeti baixar a una situació de risc baix, cosa que no s'aconsegueix des del mes de juliol del 2020. A les Terres de l'Ebre, en canvi, la situació es manté en risc elevat amb 138 punts (-2) una lleu millora respecte a les dades anteriors, però els indicadors de velocitat de reproducció augmenten lleugerament fins a un 1,2. En aquesta jornada s'han detectat 28 casos a l'Ebre, que se sumen al total de 15.189 des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a la situació sanitària, al Camp de Tarragona s'ha sumat un nou pacient a planta, sumant un total de 22 ingressats per coronavirus. La situació a les UCI del territori també ha empitjorat lleugerament amb un nou pacient crític i ja sumen un total de 12. A l'Ebre la situació s'ha estabilitzat als hospitals del territori que es queden amb 7 pacients ingressats, un menys respecte les dades anteriors mentre que les UCI del territori es mantenen amb els 4 crítics de l'anterior jornada.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 586.830 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 452.436 totalment vacunades i 134.394 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 258 primeres dosis i 484 segones dosis. Això fa que 462.120 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 405.690 persones.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 36 amb la primera dosi, deixant un total de 136.594 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 122.012 persones, 40 més respecte a les dades anteriors.El Departament de Salut ha declarat vuit hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (330), mentre que hi ha un crític menys a l'UCI (91). L'Rt es manté en 0,80, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 37 (-3). En paral·lel, s'han notificat 514 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 919.182. En les darreres hores s'han notificat dues noves morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.954. L'1,50% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 51,75 a 48,04, mentre que a 7 dies baixa de 21,32 a 19,40.