Adif AV ha habilitat un edifici prefabricat i es restableix la circulació ferroviària

Actualitzada 16/10/2021 a les 11:45

Es posa en marxa l'estació provisional de Salou-Port Aventura i restableix la circulació de trens entre Tarragona i el conegut parc d'atraccions.Adif Alta Velocidad ha posat en funcionament aquest dissabte un edifici prefabricat que substituirà a les instal·lacions principals fins que s'acabi de construir l'estació definitiva. Les obres d'aquesta encara es troben pendents d'adjudicació.Les instal·lacions provisionals disposen d'un edifici prefabricat situat a l'exterior de l'andana actual i un nou accés, molt pròxim a l'edifici, que consta d'una escala i una rampa des de la Avinguda de Joan Fuster.L'edifici és de planta rectangular de 26,65 m de longitud, 6,30 m d'amplària i una altura interior de 2,75 m. Està compost per 9 mòduls prefabricats assemblats, amb una superfície total construïda de 167,9 m².Aquest edifici disposa de diverses dependències destinades a ús públic. El vestíbul principal, de 61,6 m² de superfície, acollirà la zona d'espera dels viatgers, les màquines d'autovenda i de cancel·lació de bitllets, així com les màquines de vending. D'altra banda, s'habilitaran dos lavabos de 6,5 m² cadascun, adaptats per a l'ús per part de persones de mobilitat reduïda i que, a més, disposaran de canviador de bebès.Les obres de construcció de la nova estació de Salou- Port Aventura es troben pendents d'adjudicació i seran finançades pels fons NextGenerationEU de la Unió Europea.