La mesura es posa en marxa aquest divendres i durarà fins a nou avís

Actualitzada 15/10/2021 a les 14:55

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha comunicat que es veu obligat a tallar el subministrament d'aigua a partir d'aquest divendres 15 d'octubre i fins a nou avís des de les 22 h i fins a les 6 h -de dilluns a dijous- i des de les 23 h fins a les 8 h els caps de setmana i vigílies.El consistori ha anunciat que en aquests moments el municipi es troba en una situació de reserves d'aigua molt baixes als dipòsits municipals i que és per això que s'han de dur a terme accions per restringir l'aigua com més aviat millor.