Empitjoren les dades de propagació de la covid-19 a Tarragona

Les xifres de noves vacunacions continuen en nivells molt baixos

Actualitzada 15/10/2021 a les 10:49

SItuació al conjunt de Catalunya

Les dades sobre l'evolució de la pandèmia a les comarques de Tarragona presenten una evolució negativa pel que fa als indicadors que assenyalen la propagació de la malaltia.D'aquesta manera, el risc de rebrot segueix pujant, tot i que es manté en nivells encara baixos. A la regió sanitària del Camp de Tarragona ha passat de 42 punts a 50, mentre que a la zona de l'Ebre, ho ha fet de 126 a 140 punts. En aquest sentit, no es tracta de dades molt elevades, tot i que si que presenten una línia ascendent constant des de fa diverses jornades.El mateix passa amb la velocitat de propagació de la covid-19, mesurada amb l'indicador Rt. Amb les dades tancades ahir dijous, 14 d'octubre, al Camp de Tarragona era 1,02, dotze dècimes més que la jornada anterior i, definitivament, situada ja per sobre de l'u. També està per damunt d'aquest límit a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. En concret es troba a 1,18, també més alta que la jornada anterior, que era d'1,06.Respecte de les dades de la jornada anterior, aquest dijous s'ha produït un notable increment respecte del nombre de pacients ingressats als hospitals. Al Camp de Tarragona ara en són 21 (+11) i a les Terres de l'Ebre, 8 (+5). Aquestes xifres coincideixen amb les registrades dues jornades enrera, i per això també és possible que les dades facilitades ahir pel departament de Salut necessitessin validar-se i per això es va registrar un descens sobtat, que ara ha recuperat la 'normalitat'.En el cas de les UCI, mentre que a l'Ebre es mantenen els 4 ingressats, al Camp de Tarragona s'han reduït en dues persones, i ara en són 11. No hi ha variacions pel que fa al nombre de morts per la malaltia a les comarques de Tarragona i es mantenen les xifres de 1.214 i 190 èxitus des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa al nombre de casos detectats amb proves PCR i testos d'antígens, la xifra global al Camp de Tarragona és de 62.987 (+66 respecte a la jornada anterior) i a l'Ebre de 15.161 (+26).Igualment presenten xifres d'increments molts baixos respecte de fa setmanes el procés de vacunació. Al Camp de Tarragona, amb primera dosi n'hi ha 461.862 de registrats (+321). 405.206 persones ho estan amb segona dosi (+128) i 7.058 amb tercera (+128).En el cas de la regió sanitària de l'Ebre, les xifres de noves vacunacions també són força baixes. Els totals acumulats fins ara són de 136.558 amb primera dosi (+124), 121.972 amb segona (+113) i 1.893 amb tercera (+47).El Departament de Salut ha declarat un hospitalitzat més a causa de la covid-19 en les darreres hores (338) però hi ha set crítics menys a l'UCI (92). L'Rt puja dues centèsimes en les darreres hores i se situa a 0,80, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 40 (-1). En paral·lel, s'han notificat 563 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 918.668.En les darreres hores s'han notificat set morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.952. L'1,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 54,17 a 51,76, mentre que a 7 dies baixa de 21,88 a 21,32.