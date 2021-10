Producció km0

'La Flauta màgica' és el primer espectacle que es desvela de la programació artística del Centre Cultural durant les Decennals. L'obra ha estat impulsada per la Fundació de les Decennals, seleccionada pel grup d'arts escèniques de la comissió artística i compta amb la participació en l'estructura de producció de l'associació vallenca Amics de la Música.Padullés ha fet una versió adaptada per a tots els públics, d'aproximadament dues hores de durada i que manté les originals parts cantades en alemany. De fet, la producció introduirà la figura d'un narrador que presentarà les diferents escenes per tal de fer més accessible a l'espectador les peces en alemany. L'actor vallenc Ricard Farré serà l'encarregat de donar veu a aquestes narracions que faran entrar els espectadors en l'essència de l'obra.Padullés compartirà la direcció d'escena i la producció de l'espectacle amb la vallenca Bàrbara Flores, qui ha treballat amb anterioritat com ajudant de direcció al Teatro Español de Madrid o al Teatre Nacional de Catalunya. A més, el tarragoní Xavier Pastrana s'encarregarà de la direcció musical.L'adaptació de 'La Flauta màgica' per a les Decennals serà una producció genuïnament vallenca, amb la participació de totes les corals de Valls i de diversos actors locals. El dissabte 30 d'octubre s'iniciaran les audicions per conformar els cors de l'òpera amb intèrprets locals. Una de les parts més difícils d'executar serà assumida pel Cor Infantil Sant Esteve de Vila-Seca amb la participació d'infants de la ciutat. A banda dels treballs per grups que es faran després de les audicions generals, la setmana del 17 al 25 de gener se celebraran els assajos generals amb tot l'elenc artístic.