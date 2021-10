Incendi a l'exterior d'una ferralleria al polígon Constantí

El foc es va poder apagar de matinada

Incendi a Ginestar

A la una de la matinada els Bombers han donat per apagat l'incendi que ha afectat la ferralla acumulada a l'exterior d'una deixalleria al polígon de Constantí.Els bombers van rebre l'avís del foc a les 22.30 hores d'aquest dimecres i fins al lloc, ubicat al carrer Dinamarca del polígon, s'hi van desplaçar 7 dotacions dels bombers. També va participar una màquina retroexcavadora facilitada per la mateixa empresa per anar removent la ferralla i facilitar així l'acció dels serveis d'extinció d'incendis.A les 23.56 hores el foc s'ha donat per controlat i una hora més tard s'ha apagat definitivament.D'altra banda també ahir dimecres, poc abans de les 21 hores, es va donar l'avís per l'incendi en una zona agrícola de Ginestar, a la Ribera d'Ebre. El foc afectava un grup de 28 paques de farratge que eren al mig d'un camp sembrat. En aquest cas, com que el foc no podia afectar cap zona pròxima, els bombers van deixar que cremessin les paques, tot i que hi havia dues dotacions supervisant la zona.