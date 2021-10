«Hem notat més interès per fer-nos arribar els treballs que opten als premis»

Del 16 al 24 d'octubre Vila-seca acollirà la 6a edició del FICVI, que ha estat escollit per l'Acadèmia espanyola com a preseleccionador dels Goya

Actualitzada 13/10/2021 a les 20:41

—1.215 curtmetratges presentats al FICVI 2021. Com ha sigut el procés de visionatge i selecció per arribar als 46 curts que es projectaran finalment?

—És molt dur. Sembla mentida, perquè pots pensar que, com que són curts, no hi ha tanta feina, però no és així. Els has de veure tots i alguns més d'una vegada. Però ho hem fet amb molta estima i penso que ha estat una bona tria.

—Hi ha temàtiques recurrents?

—En general, tots els curts agafen històries de la vida. Tenim treballs que parlen de les relacions pares-fills o de parella, de malalties com l'Alzheimer o de persones transgènere. Però també hi ha comèdia i crítica. I, enguany, com a novetat, tenim fins i tot un musical.—De tot el món, encara que la majoria són espanyols. Però en tenim de França, el Regne Unit, Xile, els Estats Units, Xipre o Taiwan. De producció catalana també en tenim alguns, i quatre, a més, són en català.

—A més de les projeccions dels curts a concurs, el FICVI té una secció, l'In Situ, que convida als joves a rodar els seus curts durant el cap de setmana del festival. Quina és la raó de ser d'aquesta proposta?

—L'In Situ ens acompanya des de la primera edició, i és una manera d'oferir una porta d'entrada al món de l'audiovisual. Durant 48 hores, els equips han de gravar a Vila-seca un curt que inclogui un parell d'elements que decideix l'organització. Moltes vegades, a més, és una manera d'acostar el festival als joves i de crear aliances: hi ha treballs que han sorgit entre persones que s'han conegut a l'In Situ.

—Els curts de l'In Situ també concursen. S'hi han trobat perles, en aquests cinc anys?

—Sí, els guanyadors de cadascun dels anys han presentat treballs molt interessants. I més tenint en compte que s'han fet en 48 hores. Penso que hi ha participat gent amb molt de futur en el món audiovisual.

—Quines novetats incorpora l'edició d'enguany del festival?

—En tenim dues de molt rellevants. La primera és que hem estat escollits per l'Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas com a festival col·laborador en la preselecció dels curtmetratges que opten als Goya. Això vol dir que el guanyador té accés directe a la preselecció dels Goya, i que la resta tenen un punt que suma per accedir-hi (un dels criteris és tenir quatre punts en festivals nacionals o tres en internacionals).

—Això ha fet despertar l'interès dels participants?

—Hem batut el rècord d'inscrits. Però sobretot ho hem notat amb què directors, productores i distribuïdors ens han buscat més per vendre'ns el seu producte, si abans ens l'enviaven i ja està, enguany hi ha hagut més contacte personal. Però és normal, fan la seva feina.

—I la segona novetat?

—És una col·laboració amb l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Vila-seca i la Pineda. Han organitzat les jornades gastronòmiques Cuina de cine, i durant el festival oferiran plats relacionats amb els curtmetratges a concurs. Una altra de les sorpreses és el presentador de la Gala, que enguany serà Paco Enlaluna.

—El govern ha anunciat l'eliminació de gairebé totes les restriccions aquest divendres. Què suposarà per al festival?

—Estem molt contents, això vol dir recuperar gairebé la normalitat. L'any passat ens va agafar el tancament de ple: la cloenda la vam haver de fer ràpid per ser a casa a les deu, i els directors que van venir no podien anar ni a dinar, perquè tots els restaurants estaven tancats. Va ser complicat, però ho vam poder salvar. Enguany tot serà més com abans.

—Amb sis anys de trajectòria, ja es pot dir que el FICVI és un festival consolidat?

—Sí. Els Goya ens demanaven tenir cinc anys fets de manera continuada, i ja els hem superat. Ara només cal que l'administració hi segueixi apostant com fins ara.