Creu Roja Tarragona distribueix 371.000 quilos d'aliments a 18.300 persones

El programa FEAD reparteix fins a finals d'any 17,7 milions de quilos de productes arreu de l'Estat

Actualitzada 14/10/2021 a les 14:48

La Creu Roja Tarragona ha començat a repartir 371.209 quilos d'aliments per a 18.283 persones del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre en situació de vulnerabilitat.Es tracta de la segona fase del Programa d'Ajuda Alimentària FEAD 2021, que fins a finals d'any distribuirà fins a 17,7 milions de quilos a tot l'Estat. El trimestre anterior a la demarcació es van entregar 226.238 quilos. Els beneficiaris rebran una cistella de productes bàsics com arròs, tonyina en conserva, galetes, llegums, pollastre, pasta alimentària o llet, entre altres.El FEAD està cofinançat en un 85% per la Unió Europea i un 15% amb fons estatals. La Creu Roja Tarragona distribuirà els aliments a través de dotze assemblees locals i 25 entitats associades.