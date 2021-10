Cau el nombre d'ingressats per covid a Tarragona, però es registra una nova víctima mortal per coronavirus

Empitjoren lleugerament les dades de risc de rebrot i de velocitat de propagació

Actualitzada 14/10/2021 a les 10:45

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades de l'evolució de la pandèmia per coronavirus al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre indiquen una caiguda important del nombre de pacients ingressats a plantes hospitalàries a causa de la covid-19.Les xifres tancades a 13 d'octubre pel departament de Salut indiquen que actualment hi ha 10 ingressats a hospitals al Camp de Tarragona i 3 a l'Ebre, la qual cosa representa un descens de 10 i 4, respectivament. Amb tot, es mantenen inalterades les dades de pacients ingressats a les UCI, que són 13 al Camp de Tarragona i 4 a la regió sanitària de l'Ebre.Tot i les bones notícies pel que fa al volum de pacients ingressats, cal sumar una nova mort per coronavirus al Camp de Tarragona, arribant a un total de 1.214 víctimes des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre no se n'ha registrat cap de nova i es manté en la xifra de 190 morts acumulades.Tampoc no són positives les dades relatives a la velocitat de propagació de la malaltia o el risc de rebrot. Tot i que els increments són lleugers, en tots els casos s'empitjora la situació respecte de la jornada anterior. El risc de rebrot al Camp de Tarragona se situa en 42 punts (+2) i 126 a les Terres de l'Ebre (+4). Pel que fa a la velocitat de propagació segueix la línia ascendent. L'Rt ara és de 0,90 al Camp de Tarragona (+0,06) i d'1,06 a la regió de l'Ebre (+0,05).El nombre de vacunats es manté en augment, tot i que les dades diàries són cada vegada més baixes, amb tan sols uns centenars de noves vacunacions en cada cas. Les xifres tancades ahir indiquen, en el cas del Camp de Tarragona, 461.541 vacunats amb primera dosi, 404.668 amb segona i 6.930 amb una tercera dosi. En el cas de l'Ebre, les xifres són de 136.434, 121.819 i 1.846, respectivament.El Departament de Salut ha declarat cinc hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (337) però hi ha tres crítics més a l'UCI (99). L'Rt s'ha mantingut inalterable a Catalunya en les darreres hores i continua en 0,78, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 41 (-1). En paral·lel, s'han notificat 556 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 918.105. En les darreres hores s'han notificat vuit morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.945. L'1,53% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 55,09 a 54,17, mentre que a 7 dies baixa de 22,44 a 21,88.