Salou aconsegueix el primer lloc de les destinacions de costa de tot Espanya durant el pont

La tendència continua sent fer les reserves a última hora

Actualitzada 13/10/2021 a les 11:23

Salou ha estat la primera destinació de costa més triada a nivell de Catalunya i d'Espanya per gaudir el pont del Pilar, segons les dades que ha difós el portal Destinia. Segons indiquen les mateixes dades, Salou ha ocupat el segon lloc, només per darrere de Madrid, per passar els 4 dies de festa, de dissabte, dia 9, a dimarts, 12 d'octubre.A nivell de províncies, les principals triades per fer l'escapada de 4 dies han estat Tarragona (10%), Barcelona (6%), Madrid (6%), Almeria (6%), Alacant (6%) i Tenerife (5 %), que entre elles sumen el 39% de les estades.El primer pont de la temporada de tardor demostra que la recuperació del sector comença a ser estable i no només una circumstància estacional de l'estiu, havent-se realitzat un 41% de reserves més d'espanyols dins d'Espanya que en aquestes mateixes dates de 2019, segons informa l'agència de viatges.L'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha valorat molt positivament les dades de Destinia i ha assenyalat que «podem dir que estem en el camí de la recuperació del turisme i les dades de reserves del pont del Pilar ho corroboren; així com també, des del Patronat de Turisme de Salou vam realitzar una molt bona tasca de cara a la desestacionalització, un dels nostres principals reptes pels quals estem treballant en el nostre municipi. Cal dir que aquests quatre dies de festa hem tingut molt bon temps i la gent s'ha animat a venir a passar uns dies de descans en família, per gaudir de Salou i dels seus atractius turístics».Per la seva banda, Ricardo Fernández, Managing Director de Destinia, ha manifestat que «es detecta una consolidació en la tendència positiva de recuperació del sector, gràcies als bons números recents de la pandèmia, la gent necessitava viatjar i tornar al més proper a la normalitat prèvia. Tot i que encara cal ser prudents, perquè pot haver alts i baixos, creiem que aquestes dades del pont consoliden el que hem vist aquest estiu i podem començar a pensar en un bon 2022».La tendència continua sent fer les reserves a última hora, ja que el 50% d'aquestes s'han dut a terme en les dues últimes setmanes i, més concretament, el 23% de totes elles, entre els dies 8 i 10 d'octubre.Les persones que han viatjat han invertit un 40% més en les escapades, passant d'una reserva mitjana de 196 euros en 2019, a 275 euros en 2021, amb estades una mica més llargues, i amb una mitjana de 4 dies aquest 2021, davant els 3 dies en 2019.El 20% de les reserves dels espanyols per aquest pont han tingut com a destí Catalunya, amb una reserva mitjana de 231 euros.