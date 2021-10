Palau Ferré sota el traç de la Pilarín

S'ha presentat la 'Petita Història de Palau Ferré', un conte escrit per Rosa de les Neus Marco-Palau

Actualitzada 12/10/2021 a les 17:13

Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), conegut com el pintor que cremava els seus quadres, ja és un personatge de la Pilarín Bayés. La setmana passada es va presentar a l'Ajuntament de Montblanc la Petita Història de Palau Ferré, un conte de l'Editorial Mediterrània escrit per la besneboda de l'artista, Rosa de les Neus Marco-Palau, i il·lustrat per la popular ninotaire.

«Per a mi, dues característiques molt interessants de Maties Palau Ferré són, d'una banda, l'ús del color que emprava a les seves pintures i, d'altra banda, la predilecció temàtica de l'artista per la figura femenina idealitzada, que domina moltíssim la seva obra», explicava Bayés. Després d'un estudi minuciós de l'obra de l'artista montblanquí, la ninotaire ha reproduït algunes de les seves figures icòniques, com les noies d'ulls ametllats, els arlequins o les figures femenines amb ocells o fruites. A més, al llibre també hi són representades obres com l'escultura de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell, les pintures de la capella de Can Coll de Lliçà de Vall o els cartells que l'artista va crear per a diverses ONG.

Tot plegat, serveix per il·lustrar el relat escrit per la besneboda de l'artista, Rosa de les Neus Marco-Palau, qui fa un repàs a la trajectòria artística de Palau Ferré, des del seu Montblanc natal passant per l'etapa dels estudis de Belles Arts a la Barcelona de postguerra, fins a les primeres exposicions a la Sala Gaspar i als Salons d'Octubre, els anys de París, el grans projectes dels anys seixanta, el seu pas als Estats Units, el parèntesi artístic de la crema de quadres i els homenatges dels anys noranta.

«Treballar conjuntament amb la dibuixant Pilarín Bayés ha estat un autèntic plaer, la vida apassionant de Palau Ferré la va captivar i el resultat és un llibre preciós ple de colors, perquè tota la família pugui endinsar-se en la història de l'artista», assegurava l'autora.

La publicació del conte s'emmarca en els actes de commemoració oficial del centenari del naixement del pintor montblanquí.

L'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà distribuiran la Petita Història de Palau Ferré a totes les escoles de la comarca.