El 36,8 % dels afiliats a Catalunya tenen entre 30 i 44 anys

Actualitzada 13/10/2021 a les 12:13

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social de Catalunya a 30 de setembre es va situar en 3.317.456 persones, un 3,4 % més que l'any anterior, augment que es va registrar a totes les comarques catalanes. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), els increments més intensos s'han produït a la Selva (7,9 %) i el Tarragonès (7 %).Les tres comarques més poblades de Catalunya, que agrupen és de la meitat dels afiliats a la comunitat, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana.Així, el Barcelonès va créixer un 2,4 %; el Vallès Occidental, un 2,2 %, i el Baix Llobregat, un 1,7 %.Respecte al mes d'agost, el nombre d'afiliats va augmentar un 0,5 % en el conjunt de Catalunya i també a 17 comarques, encapçalada pel Priorat (2 %) i el Vallès Occidental (1,9 %), mentre que l'Aran i el Baix Llobregat van registrar les principals caigudes, amb un 7,9 % i un 6,5 %, respectivament.A 30 de setembre de 2021, la comarca on hi ha més igualtat entre afiliats per sexe és el Barcelonès, on el 51,3 % dels afiliats són homes i el 48,7 % són dones, mentre que la proporció més baixa de dones afiliades, 41,6 %, enfront dels homes, 58,4 %, és la Segarra, juntament amb la Noguera, el Pla d' Urgell, el Priorat i les Garrigues.Per edats, el 15,7 % dels afiliats a Catalunya són menors de 30 anys, els de 30 a 44 anys representen el 36,8 %; els de 45 a 54, el 28,6 %, i els de 55 anys o més, el 18,9 %.D'altra banda, el 84,5 % dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 15,5 % del total.