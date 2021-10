La Muralla de Montblanc i el Poble Vell de Corbera d'Ebre competiran a la segona temporada de 'Batalla monumental'

Està previst que el programa s'estreni a TV3 durant el primer trimestre del 2022

13/10/2021 a les 13:00

Aquesta setmana comença el rodatge de la segona temporada de 'Batalla monumental', el programa de TV3 en què els espectadors triaran entre deu monuments emblemàtics d'arreu del territori. Roger de Gràcia tornarà a ser el presentador d'aquesta gran batalla, que està previst que s'estreni a TV3 durant el primer trimestre del 2022, acompanyat per Candela Figueras i Laia Fontàn.Durant cinc capítols, competiran deu monuments, que s'enfrontaran en cinc batalles, dues d'elles amb monuments del Camp de Tarragona com a protagonistes. El tercer capítol enfrontarà els recintes emmurallats de Montblanc i Cervera, i de cara al quart serà el torn del Poble Vell de Corbera d'Ebre i el Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona.En el sisè programa, es lliurarà la gran batalla final en directe, on es decidirà el monument guanyador de la segona temporada, i el setè mostrarà l'altra cara de 'Batalla monumental'.En aquesta edició, seran dues reporteres, la periodista Candela Figueras i l'actriu Laia Fontàn, les que viatjaran en paral·lel a cada localització per buscar les millors armes i històries per fer que el seu monument sigui el guanyador de cada programa, amb els vots dels espectadors.Una altra novetat serà la recreació en 3D dels monuments, que permetrà veure els edificis des d'un nou punt de vista.