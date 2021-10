L'Ajuntament de Cambrils instal·la una nova tanca per delimitar la platja de gossos

Una altra millora a les platges han estat els pous de drenatge d'aigua de les dutxes i rentapeus de la zona per a persones amb mobilitat reduïda

Actualitzada 13/10/2021 a les 10:00

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils ha substituït aquesta setmana la tanca que delimita la platja de gossos. L'antiga tanca de fusta, deteriorada pel pas del temps i els temporals, s'ha substituït per una nova barrera fabricada en plàstic reciclat que no comporta cap despesa afegida de manteniment i té una gran durabilitat en anys (més de 20 anys de garantia).La instal·lació consta de dos trams de 30 i 15 metres lineals que serveixen per delimitar la platja de gossos, de forma permeable, perquè no quedi restringit el pas de les persones ni dels equips de manteniment i neteja de les platges. La platja de gossos està situada a la desembocadura de la riera d'Alforja, entre la platja de la Riera i la Platja Horta de Sta. Maria.Una altra millora a les platges realitzada durant aquesta última setmana ha estat la instal·lació de pous drenants al costat dels mòduls de socors de la platja de Vilafortuny i la platja de la Llosa. L'objectiu de l'actuació és millorar el drenatge d'aigua de les dutxes i els rentapeus per a persones amb mobilitat reduïda, per tal d'evitar que s'entolli l'aigua.Aquestes millores s'afegeixen a les actuacions realitzades durant l'estiu, com la instal·lació de pals de banderes sobre l'estat del mar i cadires de vigilància elevades per ampliar la visibilitat dels socorristes o la senyalització de les sortides d'aigües amb pals d'abalisament, corda dunar i senyals de perill per evitar accidents amb el desnivell a la sorra.