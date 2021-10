Empitjoren les dades epidemiològiques a l'Ebre on la velocitat de propagació torna a superar la barrera de l'1

Pel que fa a la vacunació, les xifres segueixen estancades i ahir només es van posar 377 vacunes a tota la província

Actualitzada 13/10/2021 a les 10:42

La situació a Catalunya

El Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a la província, per tant al Camp de Tarragona es manté la xifra de 1.213 morts durant la pandèmia, 449 en residencies. Les Terres de l'Ebre sumen 190 morts per covid-19, 51 d'aquests en geriàtrics.La xifra de detecció de nous casos segueix a la baixa amb només 38 contagis, a les comarques tarragonines s'han notificat 28 casos amb proves PCR o Test d'Antígens, el còmput total és de 62.867. Les comarques ebrenques sumen 8 nous positius i la xifra total s'eleva a 15.101.Pel que fa a les dades epidemiològiques, Tarragona manté estables les xifres i avui el risc de rebrot és de 40 punts, 3 més que ahir, i la velocitat de propagació del virus (Rt) de 0,84. En canvi a l'Ebre les dades empitjoren: el risc de rebrot segueix augmentant i avui és de 122 punts, 14 més que ahir, i la Rt supera la barrera de l'1 (1,01).La pressió hospitalària es manté pràcticament igual a tota la província, el Camp de Tarragona resta 3 pacients de coronavirus ingressats, actualment n'hi ha 20 a planta, però les UCI es mantenen en 13. Les Terres de l'Ebre tenen 7 persones ingressades i 4 llits d'UCI ocupats per pacients covid-19.Finalment pel que fa al procés de vacunació, les xifres segueixen estancades i ahir només es van posar 377 vacunes a tota la província. En total 584.276 persones a la província ja tenen la pauta completa, d'aquestes, 450.237 pertanyen al Camp (71,3%) i 134.039 a l'Ebre (73,3%). A les comarques de Tarragona 461.066 tenen la primera dosi, 403.964 la segona i les terceres dosis s'han posat a 6.741 persones, això significa que ahir es van inocular 315 vacunes. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 136.362 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 121.748 amb la segona i 1.821 amb la tercera. Ahir es van posar només 62 vacunes.L'Rt ha baixat dues centèsimes més a Catalunya i se situa ara en 0,78, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 42 (-1). El Departament de Salut ha declarat 2 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (342) i també hi ha un crític menys (96). En paral·lel, s'han notificat 195 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 917.549. En les darreres hores s'ha notificat una mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.937. L'1,58% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 56,08 a 55,09, mentre que a 7 dies baixa de 23,08 a 22,44.