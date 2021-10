Protecció Civil col·locarà 56 sensors de toxicitat al sector químic dels polígons nord i sud de Tarragona

Actualitzada 13/10/2021 a les 13:05

El Govern instal·larà tres noves sirenes d'avís de risc químic en el marc del Plaseqta, dues a Reus i una a Salou. En el primer cas una s'instal·larà al barri de Bellisens per protegir elements vulnerables com la fira, l'hospital i la universitat (amb un radi d'abast d'uns 1.000 metres), i la segona entre la zona de l'edifici del CAT112 i l'escola Aura, amb un radi d'abast d'uns 600 metres. La sirena de Salou se situarà a la zona de Port Aventura, per donar avís a l'àrea del parc temàtic, i tindrà un radi d'abast d'uns 1.000 metres. A banda, des d'ara fins a finals d'any Protecció Civil col·locarà 56 sensors de toxicitat al sector químic dels polígons nord i sud de Tarragona com a prova pilot per protegir millor la població.