Ana López deixa l'acta de regidora de l'Ajuntament de Cambrils per motius personals

La substituirà el següent candidat a la llista del PSC, Alfredo Clua, que assumirà la regidoria de Recursos Humans

Actualitzada 13/10/2021 a les 14:25

El Ple del cartipàs

Ana López ha anunciat avui en roda de premsa que deixa l'acta per motius personals, després de 18 anys com a regidora a l'Ajuntament de Cambrils, ja sigui al govern en alguns mandats o a l'oposició en altres. El seu substitut serà el següent candidat a la llista del PSC, Alfredo Clua, que ja havia tingut responsabilitats de govern a l'Ajuntament i que en aquesta ocasió assumirà la regidoria de Recursos Humans. Mentre el nou regidor no prengui possessió de l'acta, provisionalment Josep Maria Vallès es farà càrrec de les seves funcions per no aturar l'activitat municipal.La regidora Ana López ha explicat que s'acomiada de la política activa, amb la que ha conviscut bona part de la seva vida, perquè ha arribat el moment de prioritzar qüestions personals i de donar pas a noves persones i noves idees. «Amb el nou govern que engeguem amb tota la il·lusió i amb una nova majoria sóc conscient que no podria donar el mil per cent que es necessita i que jo mateixa reclamava a l'anterior govern», ha afirmat Ana López.La regidora ha tingut paraules d'agraïment per les persones que l'han acompanyat durant tota aquesta etapa política i ha encoratjat els seus companys i companyes a treballar dur i donar el millor de si mateixos. «Crec en les seves ganes i forces per fer-ho millor i crec en la seva capacitat com a equip per aconseguir-ho», ha conclòs.Per la seva banda, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha recordat els seus inicis junts en la política, ha destacat la bona relació que tenen actualment, i li ha donat les gràcies per haver esperat a fer aquest pas fins que ha estat enllestit el nou pacte de govern. Els portaveus dels diferents grups de govern també han aprofitat per destacar les seves qualitats i la feina feta com a regidora i li han demanat que aquesta pausa no sigui un punt final sinó un punt i seguit.El proper Ple, previst per la setmana vinent, aprovarà el nou cartipàs municipal, que estableix els grups polítics municipals i els portaveus, les delegacions de competències als regidors i regidores de l'equip de govern, la composició, atribucions i funcionament dels diferents òrgans municipals, el nomenament de representant de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externes, i les retribucions dels càrrecs electes per dedicacions exclusives, parcials i per assistències.El Ple també servirà per establir els regidors i regidores i consells del barri antic, el port, Nou Cambrils, la Parellada i el Pinaret, l'Eixample Platja, els barris de Ponent, la Llosa i Horta, el Molí de la Torre, Eixample Vila, el Regueral i Vilafortuny.L'alcalde ja ha avançat que les juntes de govern se celebraran setmanalment els divendres a les 9:30 hores, els Plenaris Ordinaris seran l'últim divendres de cada mes a les 10:30 hores i les comissions es convocaran els dilluns. Finalment, ha explicat que el govern ha renovat la confiança el la gerent del Patronat de Turisme, Amèlia Rico, i el director del Museu d'Història, Gerard Martí, i ha nomenat el nou cap de gabinet d'alcaldia, Josep Maria Bonet.