La xifra de nous contagis segueix baixant a la província amb només 34 nou casos en les darreres hores

Milloren les dades epidemiològiques a Tarragona, però el risc de rebrot a les Terres de l'Ebre s'eleva a risc alt

Actualitzada 12/10/2021 a les 10:38

El Departament de Salut no ha notificat cap nova defunció a la província, per tant al Camp de Tarragona es manté la xifra de 1.213 morts durant la pandèmia, 449 en residencies. Les Terres de l'Ebre sumen 190 morts per covid-19, 51 d'aquests en geriàtrics.La xifra de detecció de nous casos segueix a la baixa amb 34 contagis, a les comarques tarragonines s'han notificat 27 casos amb proves PCR o Test d'Antígens, el còmput total és de 62.839. Les comarques ebrenques sumen 7 nous positius i la xifra total s'eleva a 15.091.Pel que fa a les dades epidemiològiques, Tarragona millora ràpidament les xifres i avui el risc de rebrot és de 37 punts, 6 menys que ahir, i la velocitat de propagació del virus (Rt) de 0,83, consolidant-se per sota de l'1. En canvi a l'Ebre el risc de rebrot s'eleva a nivell alt, avui és de 108 punts, 13 més que ahir, i la Rt és de 0,91 punts (+0,12).La pressió hospitalària es manté pràcticament igual a tota la província, el Camp de Tarragona suma 2 nous pacients de coronavirus ingressats, actualment n'hi ha 23 a planta, però redueix l'ocupació a les UCI amb dos pacients menys, 13 en total. Les Terres de l'Ebre es mantenen en 7 persones ingressades i 4 llits d'UCI ocupats per pacients covid-19.Finalment pel que fa al procés de vacunació, 584.206 persones a la província ja tenen la pauta completa, d'aquestes, 450.178 pertanyen al Camp (71,3%) i 134.028 a l'Ebre (73,3%). A les comarques de Tarragona 460.909 tenen la primera dosi, 403.814 la segona i les terceres dosis s'han posat a 6.733 persones, això significa que ahir es van inocular 488 vacunes. En el cas de les Terres de l'Ebre, un total de 136.331 persones han estat vacunades amb la primera dosi, 121.719 amb la segona i 1.819 amb la tercera. Ahir es van posar només 52 vacunes.