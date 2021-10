La protectora de Torredembarra fa una crida per a l'adopció urgent de 200 gossos i 80 gats

La protectora ha de tancar perquè no se li renova el contracte de lloguer

Actualitzada 12/10/2021 a les 09:57

La Societat Protectora d'Animals De Catalunya de Torredembarra ha fet una crida per a l'adopció urgent de 200 gossos i 80 gats, ja que el proper 31 de desembre tanca les instal·lacions, segons informa el centre, que ha iniciat una campanya a les xarxes socials.La protectora ha de tancar perquè no se li renova el contracte de lloguer per la venda dels terrenys, per la qual cosa, d'una banda, ha de trobar sortida per als animals que acull i, per l'altre, trobar un nou lloc on instal·lar-se.El centre ha fet una crida a les seves xarxes socials en el que demana «tota l'ajuda possible per trobar una llar per a cadascun dels gairebé 200 gossos i els més de 80 gats que tenim al més aviat possible», indica.A més, «molts d'ells porten molts anys tancats en una gàbia i no és just. Es mereixen una llar, una família per sempre», postil·len.Aquesta protectora també tenia convenis amb diversos municipis de les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès per fer-se càrrec de la recollida d'animals i que ara es quedaran sense aquest servei.