El FIC-CAT comença el rodatge de la 14a edició

Se celebrarà del 4 a l'11 de juny a Roda de Berà

Actualitzada 12/10/2021 a les 12:16

El comitè organitzador del FIC-CAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, comença a engegar la maquinària de cara la propera edició, que se celebrarà del 4 a l'11 de juny a Roda de Berà. L'essència del Festival continuarà sent la mateixa tot i el canvi de direcció.Després de 13 anys al capdavant, Antonio Barrero va decidir passar el relleu a dos companys del comitè: Cris Gambín i Toni Pinel, residents a Roda de Berà des de fa uns anys i ambdós dedicats professionalment al món audiovisual. Gambín i Pinel emprenen la nova etapa «amb molta il·lusió i ganes de tirar endavant el consolidat Festival, amb algunes idees noves, més transversalitat i fent encara més ús de les noves tecnologies per tal d'arribar a tots els públics».Les inscripcions per participar en la 14a edició s'obriran el proper 25 d'octubre i es mantenen les mateixes categories a concurs: llargmetratge, curtmetratge, documental, treball de centre educatiu i videoclip. En el cas de la categoria Jove 48 Hores les inscripcions s'obriran més endavant. Mentrestant, ja es poden consultar les bases a la pàgina web del festival, a www.fic-cat.cat