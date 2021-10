Una mirada digital al Mont-Roig d'abans

S'ha estrenat la ruta 'Una passejada per la història', que es pot seguir a través de codis QR

Aquest cap de setmana s'ha estrenat a Mont-roig del Camp una ruta interactiva per recórrer el municipi i copsar com han evolucionat al llarg dels anys alguns dels llocs més singulars del poble.

Així, la ruta està configurada per descobrir catorze espais del municipi, vuit al nucli antic de Mont-roig i sis al centre de Miami Platja, al voltant de l'actual avinguda Barcelona i del Torreó. Els visitants han de seguir una ruta marcada en uns mapes, localitzar els codis QR a cada espai i escanejar-los. Cada codi QR enllaça amb una pàgina web on es pot observar una fotografia de com era antigament aquell espai urbà i un text informatiu en català i castellà sobre la seva història.

Els promotors de la iniciativa expliquen que les fotografies transporten el visitant a un passat pròxim que les persones grans recordaran i que els més joves descobriran. Així, podran observar com era antigament la plaça Miramar de Mont-roig o quins van ser els primers edificis que van configurar Miami Platja. Igualment, les persones de fora del municipi podran veure l'abans i l'ara i comprovar, a peu de carrer, l'evolució del poble amb el pas dels anys.

L'activitat està pensada perquè les persones la puguin realitzar de forma lliure, soles o en grup. Qualsevol aparell mòbil, ja sigui un telèfon intel·ligent o una tauleta que tingui una càmera incorporada i un programa de lectura de codis QR, permet llegir el contingut d'aquests codis.

Tot el mes d'octubre

Aquesta és una iniciativa de l'Ajuntament de Mont-roig, amb la qual se suma un any més a les Jornades Europees del Patrimoni. Les Jornades, que es van fer per primera vegada el 1991 i, per tant, arriben enguany a la trentena edició, s'han celebrat els dies 8, 9 i 10 d'octubre a tot Catalunya. Una passejada per la història es va activar coincidint amb les Jornades, però es mantindrà fins a finals d'octubre. La voluntat de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp és que si aquesta proposta de descoberta del patrimoni té èxit, es pugui convertir en una activitat permanent perquè tant la ciutadania del municipi com els visitants de fora puguin descobrir el passat de Mont-roig i de Miami Platja tot passejant pels seus carrers i places.