Les comarques de Tarragona aconsegueixen que la velocitat de propagació se situï novament per sota de l'1

Les dades de diumenge registren molt pocs nous contagis i una aturada de les vacunacions

Actualitzada 11/10/2021 a les 16:11

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades de l'evolució de la pandèmia a les comarques de Tarragona, que aquest dilluns s'han donat a conèixer força més tard del que és habitual, mostren molt poques variacions respecte de la jornada anterior. Es tracta, en aquest cas, d'una circumstància normal tenint en compte que es tracta de xifres tancades en un diumenge i que, a més, és un festiu que està acompanyat d'un pont.D'aquesta manera, la dada positiva corresponent al 10 d'octubre és que el Camp de Tarragona ha aconseguit, com ja estaven a les Terres de l'Ebre, situar la velocitat e propagació de la covid-19 per sota d'1. D'aquesta, ara és de 0,96 i 0,79, respectivament.Amb tot, hi ha dos nous ingressats a les plantes hospitalàries a la regió del Camp de Tarragona (ara són 21), tot i que es mantenen inalterats els 15 pacients ingressats a les UCI. En el cas de les Terres de l'Ebre, les xifres són les que ja es registraven la jornada anterior, amb 7 pacients a planta i 3 persones ingressades a les UCI a causa de la malaltia originada pel coronavirus.Hi ha molt pocs nous casos de contagis registrats per proves PCR o testos d'antígens: 20 al Camp de Tarragona i 8 a l'Ebre i això deixa les xifres globals en 62.812 i 15.064 contagiats, respectivament.També són mínimes les xifres de noves vacunacions. Segueix reduint-se el risc de rebrot al Camp de Tarragona, i ara és de 43 punts, tot i que en el cas de l'Ebre, la Rt ha pujat un punt, situant-se en els 95.L'Rt ha baixat sis centèsimes més a Catalunya i se situa ara en 0,84, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 47 (-5). El Departament de Salut ha declarat 15 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (358) però 2 pacients crítics menys ingressats a l'UCI, que passen de 105 a 103.En paral·lel, s'han notificat 170 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 917.008. S'han notificat dos morts en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.934. L'1,65% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 59,34 a 57,96, mentre que a 7 dies baixa de 26,11 a 24,37.