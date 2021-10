L'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí elimina la taxa d'escombraries per a l'any vinent

El consistori assumirà els 70.000 euros de cost de la mesura, pensada per pal·liar la crisi econòmica que afecta dels veïns

Actualitzada 11/10/2021 a les 15:22

Els veïns de Perafort i Puigdelfí, al Tarragonès, no hauran de pagar la taxa d'escombraries municipal l'any vinent. Així ho ha acordat inicialment el consistori en el darrer plenari municipal i serà un acord definitiu una vegada superi el termini d'exposició pública.L'ajuntament, en un comunicat, explica que es tracta d'una mesura pensada per lluitar contra els efectes de la pandèmia i també per l'augment del cost de la llum. L'objectiu municipal és reduir la càrrega fiscal dels veïns i per assumir aquesta despesa hi destinarà anualment 70.000 euros.La bonificació s'aplicarà automàticament en el rebut del primer trimestre del 2022, és a dir, que els vilatans ja o rebran cap mena de rebut en concepte d'aquesta taxa.Fonts municipals indiquen que es tracta d'una mesura que, a hores d'ara, no té establert una data de finalització. D'aquesta manera, pot aplicar-se també els anys següents al seu inici.