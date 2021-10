Els Mossos d'Esquadra incorporen 90 nous agents al Camp de Tarragona

La dotació de mitjans i recursos al cos dels Mossos d'Esquadra és vital per fer front al fenomen dels botellots, tal com ha destacat Elena. En aquesta línia, s'ha mostrat convençut que la nova promoció que s'ha desplegat arreu del país ajudarà a la gestió de l'espai públic. En el cas del Camp de Tarragona, aquest dilluns s'han incorporat 90 nous agents -una dotzena es quedaran a la ciutat de Tarragona-, mentre que a les Terres de l'Ebre n'han estat 45. Es tracta d'una promoció que arriba després d'anys sense convocatòries d'accés al cos de seguretat, una situació que ha provocat un dèficit d'agents a les comissaries.Les tasques dels nous policies se centraran en la seguretat al carrer durant un període d'un any. En relació a la formació dels nous agents, els que s'han destinat a la regió del Camp de Tarragona tenen coneixements específics en l'àmbit de risc químic. Pel que fa als recursos que es preveuen al cos, enguany els Mossos tindran 400 nous vehicles que se sumen als 400 que es van incorporar al 2020. En els propers mesos però, es licitarà una nova contractació de vehicles.Més agents cada any per revertir el dèficit històricPer revertir el dèficit d'agents a les comissaries, des de la conselleria d'Interior es preveu incorporar anualment uns 750 agents. L'any vinent però, està previst que es faci una promoció de 860 agents arreu del territori català, amb l'objectiu de garantir els drets i les llibertats de la ciutadania. D'altra banda, enguany prop d'un 30% dels agents de la nova promoció són dones, el que es tradueix en 200 noves policies. Elena ha assenyalat que es tracta d'una tendència que va a l'alça i que cal fomentar per incorporar les dones en tots els àmbits, especialment, en les àrees de comandament. Per això, ha anunciat una nova campanya per incrementar l'interès d'aquesta part de la societat per formar part dels diferents comandaments dels Mossos d'Esquadra.En referència a les reclamacions històriques per part dels sindicats sobre un uniforme adaptat a les condicions climatològiques adverses, el conseller d'Interior ha anunciat que abans de l'estiu es donarà resposta a la uniformitat. Aquest hivern però, els agents ja tindran al seu abast roba tèrmica per poder fer la seva feina sense patir pel fred.