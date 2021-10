Demanen 60 anys de presó per a tres acusats de violar un menor a Salou

Els fets que es jutjaran ara es remunten a l'any 2013

El Ministeri Públic demana en el seu escrit un total de 60 anys de presó per a tres acusats de violar un menor a Salou (Tarragonès) el 2013, que seran jutjats aquest dimecres a l'Audiència de Tarragona.A un dels acusats li demana 40 anys per dos delictes d'agressió sexual amb els agreujants de vexació, actuació conjunta de dues o més persones i vulnerabilitat de la víctima, i dos delictes de cooperació necessària.Per a cadascun dels altres dos demana deu anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb els agreujants de vexació, actuació conjunta de dues o més persones i vulnerabilitat de la víctima.Els fets es remunten al 5 d'agost de 2013, quan la víctima, un turista suís, tenia 17 anys i estava de vacances a Salou amb dos amics.La víctima havia sortit de nit amb els seus amics i havia begut alcohol, però, després de prendre's un got d'aigua que li va donar un desconegut, un dels acusats, va començar a trobar-se malament, amb una forta alteració de la consciència i de la voluntat.En aquest estat, sobre la una de la matinada, l'home que li havia donat el got d'aigua el va ficar en un cotxe, el va portar a la platja Capellans i el va sotmetre a diverses pràctiques sexuals no consentides.Posteriorment, el va portar en estat semiinconscient a un reservat privat d'un bar i allí, juntament amb els altres dos acusats, el van violar repetidament.A conseqüència del dolor que l'infringien, el menor va recuperar la consciència i finalment, va poder propinar una puntada a un d'ells i escapar corrent, fins que va ser localitzat pels seus amics unes dues hores després, en estat de xoc emocional, passejant per una platja.