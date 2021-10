Cambrils es converteix en la porta d'entrada al 'País del Vi'

L'onzena edició de la fira ofereix degustacions, tastos, showcookings i altres activitats

Actualitzada 10/10/2021 a les 20:50

Cambrils celebra fins aquest dimarts l'onzena edició de la fira Cambrils, entrada al País del Vi al parc del Pescador. La fira ofereix degustacions de vi i gastronomia, els tastos guiats, tallers familiars, showcookings i altres activitats d'11 a 15 hores i de 18 a 23 hores. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va inaugurar divendres la mostra, que pretén potenciar el vi i les Denominacions d'Origen catalanes. Les tapes i degustacions gastronòmiques van a càrrec de 13 bar-restaurants i hi participen fins a 26 cellers.



A banda dels estands de degustació que ofereixen cellers i hostalers, entre les activitats més destacades aquest dilluns hi ha el tast guiat dels vins guanyadors del Premis Vinari que es durà a terme a les 19 hores i a les 19.45. A l'escenari de la pèrgola hi haurà ambientació en viu a càrrec de George Five i el concert de Charo Tris a les 21 hores.