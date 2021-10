Més de 300 persones participen al tradicional 'Rocío Chico' del Morell

La tradicional missa rociera va tornar després d'un any d'interrupció per la pandèmia

Més de 300 persones han participat aquest dissabte i diumenge en el tradicional Rocío Chico després de més d'un any d'interrupció per la pandèmia. La pluja de dissabte al matí no va aturar la tradicional peregrinació fins a la Granja dels Frares del Morell, que només es va endarrerir mitja hora, i tota la resta d'activitats previstes es van poder fer amb normalitat, seguint les normes sanitàries establertes. Més d'una trentena de cavalls van participar en el Rocío Chico. La Granja dels Frares va ser l'escenari on es va reviure dissabte al vespre la tradicional missa rociera, amb la interpretació del Coro de la Casa de Andalucía, que va ser un dels moments més emotius de la celebració, on també es va fer un reconeixement a l'Ajuntament del Morell pels 15 anys que fa que se celebra en aquell indret.

«Ha anat molt bé, s'han pogut fer totes les activitats seguint les normes sanitàries. Dissabte vam tenir una mica de pluja fins a les 15.00 hores de la tarda, però s'han pogut fer totes les activitats», celebra la presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona i Província, Charo Garcia. «Alguns s'han quedat tot el cap de setmana, hi havia moltes ganes», ha explicat la presidenta. «El moment més emocionant va ser la missa que va tenir lloc a les 8.30 del vespre, després d'un any i mig amb el cor cantant, és un moment de recolliment i agraïment», ha explicat García. El concurs de sevillanes i el concurs de paelles de diumenge al matí han sigut un dels moments més destacats i lúdics del Rocío chico.

La celebració de l'anomenat Rocío Chico s'inspira en una tradició religiosa que té el seu origen en un vot d'acció de gràcies que el poble de Almonte, ciutat a la qual pertany La Aldea del Rocío, va fer en 1813 després d'haver-se alliberat de l'atac de les tropes franceses.