El risc de rebrot es redueix tant al Camp com a l'Ebre en una jornada amb 35 positius

Actualitzada 10/10/2021 a les 10:10

Catalunya

La demarcació de Tarragona celebra que els indicadors epidemiològics tornen a anar a la baixa, segons les últimes dades atorgades pel departament de Salut. El risc de rebrot baixa a moderat a les Terres de l'Ebre amb 93 punts i al Camp de Tarragona se situa en 50 punts en una jornada on s'han registrat 35 nous positius i cap defunció a les comarques tarragonines.El Camp de Tarragona detecta 28 positius de covid-19 que s'acumulen al total de 62.792 casos. A les Terres de l'Ebre, en canvi, s'han detectat només 7 nous casos, que se sumen al total de 15.056 des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a la situació als hospitals del territori, al Camp de Tarragona resten 19 ingressats, dos menys respecte a les dades anteriors mentre que a les UCI del territori s'ha sumat un nou pacient crític, i ja són 15 les persones dins de la Unitat de Cures Intensives. A les Terres de l'Ebre milloren les dades en general amb 3 pacients ingressats a planta i 3 a les UCI del territori, un pacient menys respectivament respecte a les dades de la darrera jornada.El procés de vacunació continua a la demarcació de Tarragona. El territori suma un total de 583.518 persones amb la pauta completa. Al Camp de Tarragona hi ha 449.586 totalment vacunades i 133.932 a les Terres de l'Ebre.Al Camp de Tarragona s'han administrat un total de 73 primeres dosis i 66 segones dosis. Això fa que 460.806 persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna mentre que han injectat la segona dosi a 403.526 persones.A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 12 amb la primera dosi, deixant un total de 136.321 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 121.690 persones, 28 més respecte a les dades anteriors.L'Rt ha baixat cinc centèsimes més a Catalunya i se situa ara en 0,90, mentre que el risc de rebrot retrocedeix a 52 (-4). El Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (343) i 3 pacients crítics menys ingressats a l'UCI, que passen de 108 a 105. En paral·lel, s'han notificat 232 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 916.838. S'han notificat tres morts en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.932. L'1,73% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 61,18 a 59,34, mentre que a 7 dies baixa de 27,99 a 26,11.