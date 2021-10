Els alcaldes de les muntanyes de Prades reclamen més presència policial per lluitar contra les plantacions de marihuana

Por i angoixa veïnal

Gairebé dues setmanes després que els Mossos d'Esquadra desmantellessin una plantació amb 5.500 plantes a Prades, encara hi queden deixalles en aquest solar del Tossal de la Baltasana, que es troba molt proper al municipi. Es tracta d'una tenda de campanya, botelles de plàstic, llaunes de menjar, bidons, xancletes, roba i bosses d'adob. Els agents també van trobar una bassa feta de forma artesanal des d'on sortien tubs de rec per regar la plantació. Els traficants s'havien connectat fraudulentament a la bassa d'aigua municipal que abasteix la població. A més, també van tallar arbres de l'Espai d'Interès Natural de les Muntanyes de Prades (PEIN).«No tenim ni els mitjans ni els recursos per desmantellar tot això, és una sensació d'impotència perquè ens han dit que en algunes plantacions posen trampes; la gent puja a les muntanyes de Prades a gaudir i passejar per l'espai, a buscar bolets o caçar; una veïna em deia que li feia por sortir a caminar davant la possibilitat de trobar-se un personatge d'aquests o amb una trampa», denuncia Bargas.De fet, en aquesta plantació, els Mossos van detenir un home com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, atemptat contra els agents de l'autoritat i defraudació d'aigua. L'individu, de 55 anys, de nacionalitat albanesa i sense domicili conegut, va ingressar a presó després de passar a disposició judicial. El detingut va intentar agredir els agents amb un xerrac quan feien les comprovacions de la instal·lació.A Mont-ral també s'han desmantellat diverses plantacions darrerament. Concretament, a la vall del Brugent i dels masos de Cabrera. Segons explica el seu alcalde, Xavier Francesc Pagès, els traficants han aprofitat els barrancs d'aquesta zona per conrear les plantes – calcula que n'hi havia unes 10.000. «Tenim molta preocupació perquè no saps on poden arribar aquesta gent, que és el que fan; han començat amb plantacions petites, però no sabem si poden acabar amb més grans», subratlla el batlle.Pagès assenyala que els veïns de cases i masos aïllats viuen amb preocupació i molta angoixa la proliferació d'aquests conreus il·legals. «Els veuen passar per allà, no els hi fan ni diuen res, però sabent a què es dediquen i ho viuen amb inquietud», afegeix. Alhora, l'alcalde vincula els robatoris, de principis d'estiu, en masies de l'entorn amb les plantacions. «Van perdre grups electrògens, equipaments domèstics, fins i tot un llit i un matalàs, i roba que s'han trobat en un dels desmantellaments, hem lligat caps i hem vist que eren els mateixos que s'estaven preparant el campament», explica.Al municipi de Capafonts comparteixen la problemàtica. Fa dos anys, van descobrir una plantació d'entre unes 200 i 300 plantes i, enguany, se n'ha desmantellat una altra pràcticament amb les mateixes proporcions. «Aquest any ha estat el més conflictiu, n'hem tingut una de 300 plantes, al maig hi va haver una onada de robatoris que anaven lligats a aquestes plantacions, van robar tubàries, generadors, adobs i fitosanitaris, que després han utilitzat en les plantacions», detalla el seu alcalde, Eloi Borràs.El batlle creu que l'auge dels cultius no perjudicarà el nombre de visitants ni de turistes a la zona i confia que vagin a la baixa. «Tinc l'esperança que aquesta gent acabarà marxant d'aquí per la pressió», diu Borràs. Amb tot, tem que els boletaires i excursionistes es puguin topar amb els responsables dels correus i que es pugui generar alguna situació conflictiva, ja que és època de collir les plantes. «Estan situades al mig del bosc on passa poca gent; de fet, jo que camino, corro i vaig amb bici per la muntanya i no els he vist mai; però si tu no hi vas amb mala fe no et vindran a fer res», apunta l'alcalde.Tots els alcaldes de la zona de les muntanyes de Prades reclamen més efectius policials per evitar que els traficants s'instal·lin en aquest espai. En concret, l'alcaldessa de Prades demana que hi hagi com a mínim una dotació dels Mossos patrullant les 24 hores. La seva comissaria de referència és a Reus i està a gairebé una hora en cotxe. «El clam dels municipis és que hi hagi més presencia de Mossos, aquest estiu ha estat molt conflictiu», remarca Bargas.Per la seva banda, l'alcalde de Mont-ral també se suma a aquesta demanda: «Tenim por i per això demanem que es posi més vigilància, ho necessitem, l'administració que faci tot el que pugui, però que no ens deixin», exigeix. Els alcaldes tenen previst reunir-se aviat amb membres del Departament d'Interior per abordar aquesta problemàtica. En la reunió, demanaran que es destinin més efectius i més hores de patrullatge dels agents de la policia catalana a la zona.