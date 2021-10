Els Mossos incorporen 135 nous agents en pràctiques a Tarragona

A nivell català en seran 693

Un total de 693 agents de la 28a promoció de Mossos d'Esquadra que es van graduar la setmana passada han començat a patrullar per Catalunya des d'aquest dissabte. D'aquests, 135 exerciran a la província de Tarragona (90 al Camp i 45 a les Terres de l'Ebre).



El major Josep Lluís Trapero va explicar durant un acte aquest divendres als nous mossos i mosses que «avui comença un període d'exigència, –no us enganyarem–, un període de 12 mesos que encara és un període de selecció, però també comença un llarg camí de la vostra vida. És un període de servei públic i de servei els altres».A més, Trapero va aprofitar per afegir que «són importants els coneixements, molt important resoldre tècnicament els milers d'incidents que us trobareu a la vostra vida professional, però encara més important que això és la vostra actitud», tot assegurant que «aquesta actitud de servei és una barreja dels valors que vau heretar de les vostres famílies, dels que socialitzem a l'escola i al nostre entorn i que acompanyen qualsevol persona, la vostra essència».Els 693 mossos estan distribuïts de la següent manera:

▪ Regió Policial Metropolitana Barcelona: 152

▪ Regió Policial Metropolitana Nord: 75

▪ Regió Policial Metropolitana Sud: 76

▪ Regió Policial Girona: 134

▪ Regió Policial Central: 77

▪ Regió Policial Camp de Tarragona: 90

▪ Regió Policial Terres de l'Ebre: 45

▪ Regió Policial Ponent: 52

▪ Regió Policial Pirineu Occidental: 53

▪ Aeroport i Metro: 21