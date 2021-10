Comencen les obres d'ampliació del CAP de Torredembarra

Estaran enllestides a final d'any i ampliaran les instal·lacions en 400 metres quadrats

Actualitzada 08/10/2021 a les 17:48

L'ampliació del CAP de Torredembarra està en marxa i es preveu que a final d'any el nou espai ja estigui en funcionament. Aquesta actuació permetrà disposar de 400 mmés que es destinaran a urgències i a pediatria, millorant l'atenció a les persones usuàries i facilitant la tasca dels professionals de la salut.Aquesta és una actuació temporal, ja que la solució definitiva passa per la construcció d'un nou CAP. L'Ajuntament ja treballa en la determinació dels terrenys que es cediran a la Generalitat per a la construcció del nou equipament.Aquest divendres s'han presentat les obres de l'ampliació del CAP, amb la presència de l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; la gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, Dolça Cortasa; la directora mèdica d'Atenció Primària de la Xarxa de Santa Tecla, Marta Ruiz, i el cap d'Infraestructures de la Xarxa Santa Tecla, Javier Olucha.Eduard Rovira ha ressaltat la importància d'aquesta ampliació per donar una resposta temporal a la saturació que pateix el CAP de Torredembarra des de fa anys, mentre s'assoleix la solució definitiva amb la construcció del nou. Dolça Cortasa ha qualificat l'ampliació de salt qualitatiu important que permetrà que els professionals de la salut treballin en millors condicions, fet que repercutirà positivament en les persones usuàries.L'Àrea Bàsica de Salut de Torredembarra està integrada pel CAP Torredembarra i els consultoris locals d'Altafulla, Bonastre, Creixell, la Nou de Gaià, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià, Ardenya, Roda de Berà, Salomó i Vespella de Gaià, amb una població assignada de 37.330 persones. Hi treballen 63 professionals de la salut, dels quals 42 al mateix CAP de Torredembarra. Serveis com urgències atenen diàriament entre 80 i 125 persones, mentre que a l'estiu arriben a les 300.El nou mòdul d'urgències comptarà amb 172,80 mque quedarà connectat amb els 252m2 existents. El nou pavelló de pediatria disposarà de 239 mon s'ubicaran sis consultes. La inversió total de les obres i de l'equipament ascendeix a 650.000 euros, finançats pel Servei Català de la Salut amb un acord amb la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.