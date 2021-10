Almoster és el municipi tarragoní amb la renda més alta per habitant

Amb 39.471 euros de renda bruta mitjana, està molt allunyat de Batea, qui tanca la taula amb 18.044 euros

Tarragona i Reus

Municipi Habitants Posició

Espanya Posició

Catalunya Renda bruta

mitjana Renda

disponible

mitjana Almoster 1.341 51 23 39.471 30.599 Altafulla 5.307 57 27 38.497 30.213 Castellvell del Camp 2.828 74 37 36.843 28.781 Pallaresos, Els 4.850 97 47 34.761 27.578 Vandellòs i Hospitalet 6.603 146 77 32.589 25.806 Tarragona 136.496 174 92 31.650 25.469 Catllar, El 4.557 176 94 31.624 25.253 Secuita, La 1.708 180 98 31.539 25.324 Cambrils 34.734 201 108 31.256 25.056 Flix 3.410 217 120 30.971 25.016 Vinyols i els Arcs 2.124 223 125 30.850 24.726 Vallmoll 1.774 229 130 30.741 24.746 Selva del Camp, La 5.683 262 149 30.305 24.609 Puigpelat 1.163 286 162 29.878 24.421 Riera de Gaià, La 1.742 310 171 29.484 23.857 Ascó 1.644 322 177 29.368 23.548 Perafort 1.264 329 180 29.315 23.725 Morell, El 3.742 351 191 29.121 23.683 Roda de Berà 6.785 408 220 28.593 23.617 Riba-roja Ebre 1.110 422 224 28.441 23.125 Valls 24.477 441 230 28.243 23.159 Botarell 1.077 444 232 28.228 23.048 Móra Ebre 5.695 445 233 28.224 22.768 Banyeres del Penedès 3.207 450 235 28.188 23.287 Borges del Camp, Les 2.056 480 248 27.846 22.956 Reus 106.168 492 253 27.713 22.694 Montblanc 7.379 501 256 27.678 22.637 Llorenç del Penedès 2.395 510 261 27.611 22.822 Vilallonga del Camp 2.405 512 263 27.595 22.576 Torredembarra 16.567 513 264 27.576 22.709 Calafell 27.601 536 273 27.383 22.645 Ampolla, L 3.277 544 276 27.276 22.671 Cunit 13.533 570 289 27.127 22.635 Riudecanyes 1.146 577 290 27.100 21.985 Vendrell, El 38.373 578 291 27.098 22.402 Montbrió del Camp 2.909 583 294 27.050 22.107 Creixell 3.758 588 297 26.987 22.430 Mont-roig del Camp 12.460 592 300 26.958 22.081 Salou 28.526 604 307 26.830 21.931 Sant Jaume dels Domenys 2.624 634 319 26.620 22.257 Falset 2.735 659 327 26.467 21.729 Alcover 5.144 673 332 26.389 21.795 Riudoms 6.569 706 344 26.091 21.509 Canonja, La 5.956 724 351 25.983 21.444 Vila-seca 22.555 737 357 25.902 21.481 Ametlla de Mar, L 6.866 747 361 25.812 21.415 Tortosa 33.439 749 362 25.799 21.308 Alforja 1.783 753 363 25.755 21.327 Vila-rodona 1.276 778 366 25.592 21.283 Móra la Nova 3.108 786 368 25.552 21.098 Pobla de Montornès, La 2.884 804 370 25.407 21.162 Arboç, L 5.609 807 372 25.389 21.281 Santa Coloma de Queralt 2.672 841 385 25.219 20.989 Santa Oliva 3.353 859 390 25.078 21.248 Pobla de Mafumet, La 3.971 865 391 25.056 20.720 Riudecols 1.189 873 392 24.994 20.726 Bellvei 2.237 877 393 24.969 20.880 Pla de Santa Maria, El 2.348 878 394 24.962 20.763 Espluga de Francolí, L 3.736 916 400 24.684 20.419 Cabra del Camp 1.175 939 405 24.520 20.570 Bisbal del Penedès, La 3.631 963 411 24.384 20.465 Constantí 6.665 1.012 415 23.973 20.114 Gandesa 3.096 1.015 416 23.943 19.952 Sant Carles de la Ràpita 14.953 1.054 419 23.750 19.892 Xerta 1.154 1.077 423 23.594 19.953 Roquetes 8.079 1.087 425 23.557 19.744 Albinyana 2.468 1.088 426 23.555 19.971 Sarral 1.538 1.147 431 23.283 19.419 Montmell, El 1.582 1.155 434 23.261 19.635 Amposta 21.115 1.196 436 23.028 19.306 Masdenverge 1.071 1.304 440 22.455 19.021 Tivissa 1.619 1.305 441 22.452 19.037 Deltebre 11.578 1.403 443 21.922 18.601 Benissanet 1.140 1.467 445 21.492 18.172 Alcanar 9.434 1.487 446 21.400 18.077 Ulldecona 6.525 1.503 448 21.303 18.187 Camarles 3.194 1.542 449 21.099 18.148 Sant Jaume Enveja 3.527 1.559 450 21.027 17.864 Aldea, L 4.147 1.567 451 20.971 17.891 Perelló, El 2.826 1.621 452 20.743 17.731 Sénia, La 5.640 1.661 453 20.565 17.504 Santa Bàrbara 3.715 1.716 454 20.335 17.316 Pinell de Brai, El 1.008 1.748 455 20.211 17.316 Corbera Ebre 1.003 1.766 456 20.138 17.215 Horta de Sant Joan 1.146 1.919 459 19.498 16.725 Batea 1.901 2.237 461 18.044 15.758 Agrupació municipis petits 39.914 - - 23.434 19.636

El municipi d'Almoster és el que té la renda més elevada de tots els que formen part de la província de Tarragona. Així ho ha fet oficial l'Agència Tributària fent referència a l'any 2019, l'últim que s'ha comptabilitzat. Sempre parlant de renda bruta mitjana per habitant, Almoster, que a finals de l'any 2019 tenia 1.341 veïns censats, s'elevava a la xifra de 39.471 euros. Això significa que, a nivell català, és el 23è municipi en aquesta classificació de rendes més altes. Que el primer poble de Tarragona sigui el 23è a tota Catalunya també parla molt de la situació dels municipis tarragonins en el conjunt de la comunitat autònoma. Sempre, parlant de municipis de més de 1.000 habitants.Del segon al desè municipi tarragoní en aquest rànquing apareixen Altafulla (38.497, amb un total de 5.307 habitants), Castellvell del Camp (36.843, 2.828), Els Pallaresos (34.761, 4.850), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (32.589, 6.603), Tarragona (31.650, 136.496), El Catllar (31.624, 4.557), La Secuita (31.539, 1.708), Cambrils (31.256, 34.734) i Flix (30.971, 3.410). És remarcable que tan sols un dels deu municipis amb major renda per habitant, l'últim, forma part de les Terres de l'Ebre, una situació que també queda reflectida en la taula, per la part baixa.Crida molt l'atenció que els disset municipis amb menor renda són ebrencs. Començant per Batea (18.044, 1.901), els següents nou amb menys renda són Horta de Sant Joan (19.498, 1.146), Corbera d'Ebre (20.138, 1.146), Pinell de Brai (20.211, 1.008), Santa Bàrbara (20.335, 3.715), La Sènia (20.565, 5.640), El Perelló (20.743, 2.826), L'Aldea (20.971, 4.147), Sant Jaume d'Enveja (21.027, 3.527) i Camarles (21.099, 3.194).Si Tarragona apareix en sisena posició en aquesta classificació, cal anar molt més avall per veure-hi a la capital del Baix Camp. Concretament, és el 26è municipi amb major renda bruta de tots els tarragonins, amb 27.713 euros de mitjana i 106.168 habitants el 2019. La diferència amb la capital de la província són 3.937 euros, una xifra molt significativa, ja que serien més de 300 euros mensuals en nòmines amb les pagues prorratejades. A nivell català, la ciutat de Tarragona està en la posició número 92 i, al nacional, en la 174a. Pel que fa a Reus, és el 253è i el 492è municipi, respectivament.A nivell autonòmic, Catalunya té una renda mitjana 32.423 euros. És molt significativa aquesta dada, ja que únicament cinc municipis tarragonins la superen. Pel que fa a la resta de Comunitats Autònomes, la que té la renda més elevada és la Comunitat de Madrid, amb 37.768 euros per habitant, mentre que la més modesta és Extremadura, amb 17.777 euros.