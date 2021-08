Els venedors del 'top manta' fan la temporada al passeig de Cambrils

La policia constanta el descens de parades, les quals han aconseguit eliminar del mercadet i del Port

Actualitzada 10/08/2021 a les 21:04

El retorn del turisme ha anat acompanyat del retorn del top manta a la Costa Daurada. Els venedors han tornat a desplegar les seves paradetes provisionals als llocs de pas dels visitants i el passeig de Cambrils, just al límit del terme municipal de Salou –al Cap de Sant Pere–, s'ha convertit de nou en un mercadet de productes de marques falsificades.

Malgrat que la seva presència és més que evident en aquest tram del passeig, la policia local de Cambrils ha constatat el descens en el nombre de venedors al municipi i han aconseguit que pràcticament no n'hi hagi venda ambulant d'aquesta mena al mercat de marxants i als barris del Regueral i del Port, entre altres punts de la ciutat.

Segons ha confirmat l'Ajuntament de Cambrils, el cos policial envia patrulles amb els efectius disponibles i algun reforç a la zona del passeig del Cap de Sant Pere cada dia per tal d'interrompre i desallotjar els venedors ambulants d'aquest tram que ocupen a primera línia de mar. La policia local acostuma a comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra per a dur a terme aquestes actuacions. Malgrat tot, la presència dels manters és constant durant tot el dia i és que aquest suport entre cossos policials no sempre és possible «per l'elevat nombre d'incidències prioritàries» que s'estan registrant aquest estiu.

Mentre la presència del top manta a la Costa Daurada segueix la tònica dels darrers anys, a Barcelona, la manca de turistes i la pressió policial han erradicat aquesta venda ambulant. Altres municipis catalans, com Sitges, aposten per un model d'integració sociolaboral dels venedors.