Un grup de joves assalta el camp de futbol d'Altafulla

Van destrossar part del mobiliari

Actualitzada 10/08/2021 a les 10:47

L'Estadi Municipal Joan Pijuan d'Altafulla ha estat l'escenari d'un acte vandàlic protagonitzat per una cinquantena de joves, segons informa Altafulla Ràdio.El passat divendres un grup de joves va entrar a les instal·lacions i va fer destrosses part del mobiliari, concretament el vidre del taulell d'anuncis, el de la part inferior de la cabina de la ràdio, també van trencar la xarxa d'una de les porteries i un dels sacs on es guarda cautxú, que va quedar escampat.L'alcalde del municipi ha remarcat al citat mitjà que la Policia Local no va poder actuar per culpa del volum de joves que van protagonitzar les destrosses. De moment la regidoria d'Esports està treballant per millorar la seguretat del camp.