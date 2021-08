Tanquen l'accés del Montsant i el Montmell-Marmellar per risc d'incendi

Els Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant d'un dels episodis amb més perill d'incendi forestal dels últims anys. Les temperatures extremadament altes que viurà Catalunya els propers dies conjuntament amb uns valors d'humitat relativa molt baixos, generaran un episodi de perill d'incendi forestal molt alt o extrem -especialment a la zona de Ponent i la Catalunya Central-, un dels més elevats des de l'any 2003.Els Agents Rurals reforçaran el dispositiu de prevenció d'incendis forestals i augmentaran la vigilància als espais naturals protegits on s'ha activat el tancament d'accessos per tal de fer complir les restriccions d'accés i la normativa de prevenció d'incendis forestals. El cos recorda que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn i demana que s'evitin activitats de risc al medi natural. El 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, sigui per imprudències o per accidents.Per prevenir la propagació d'incendis forestals, també s'ha demanat als pagesos i a les ADF que es llaurin els perímetres dels camps de cereals, especialment els que són propers a zones amb habitatges i vies de comunicació com carreteres o pistes forestals.