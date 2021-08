La Canonja presenta el nou Mamut de Foc

Els canongins van gaudir divendres per primera vegada de la nova bèstia i del seu ball de lluïment

Actualitzada 09/08/2021 a les 20:56

Els canongins van poder veure per primera vegada el Mamut de Foc, la nova bèstia que serà portada pel Ball de Diables de la Canonja. La presentació celebrada divendres, va ser «un tast» dels actes de Festa Major que se celebren aquesta setmana, tal com va assegurar el regidor de Cultura, Salvador Ferré.



El regidor va explicar que aquesta nova figura va néixer dels pressupostos participatius del 2019, per la qual cosa el Mamut és de titularitat municipal, però seran els Diables els que la llueixin arreu de Catalunya. Ferré va celebrar la bona rebuda que va tenir l'acte de presentació, al qual van assistir prop de 250 persones esgotant totes les invitacions. La nova figura de l'animal prehistòric, dissenyada per Dolors Sans, reemplaça la que l'entitat cultural va construir el 2014, un any després del seu naixement.El mamut s'ha convertit en el símbol de la Canonja després de la troballa al jaciment arqueològic de la Boella. Per aquest motiu, Miquel Sabaté, membre de la junta del Ball de Diables, va explicar que l'acte de presentació va estar teatralitzat i va girar entorn d'uns arqueòlegs que buscaven les restes de l'animal. Per tal de promocionar la nova incorporació a la colla, els Diables van preparar fins i tot untitulat. Sabaté va assegurar que els dos anys que van passar d'ençà que s'aprovessin els pressupostos participatius «els hem aprofitat molt bé», ja que la colla ha creat nous vestits per als portadors de la figura i el seu propi ball de lluïment. Es va mostrar especialment orgullós d'haver apostat «pel talent municipal», ja que en el procés de creació d'aquests elements hi han participat Tomasa Redondo, modista de la Canonja; Miki Pérez, artista encarregat del disseny de la vestimenta; i Oriol Olivé, músic encarregat del ball solemne.La colla també va ser l'encarregada d'escollir els padrins de la nova figura que seran La Víbria de Tarragona i el Basilisc de Mataró. Representants d'ambdues colles van participar en l'acte de divendres, tot i que les figures no van poder sortir per motius relacionats amb les mesures covid. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament es va assegurar que l'any vinent es farà el bateig del Mamut amb un correfoc en el qual participin els dos padrins. Sabaté es va mostrar molt content per l'entusiasme amb el qual el públic va rebre la nova figura i va assegurar que esperen «amb moltes ganes» els actes de la Festa Major, tot i que amb algunes modificacions, després de «tants mesos aturats» arran de la pandèmia.També va explicar que el procés de creació del Mamut i de tots els elements que l'envolten van servir durant els mesos d'aïllament per seguir tenint un contacte més estret amb els socis a base d'anar informant-los dels avenços, i va assegurar que estan molt motivats per tornar a la càrrega i fer gaudir als canongins.