L'associació Xiringuitos de Cambrils denuncia que es liciten les guinguetes sense un pla d'usos de platges actualitzat

Actualitzada 10/08/2021 a les 14:06

L'associació de Xiringuitos de Platges de Cambrils denuncia que l'Ajuntament licita l'ús de les guinguetes sense tenir acabat i aprovat per la Generalitat un pla d'usos de les platges per al 2022-2025, requisit «indispensable» del procés de licitació. L'entitat ha presentat noves al·legació exigint que s'aturi el procediment per considerar-lo «il·legal». Denuncia que la pròrroga de la licitació fins al 16 d'agost, anunciada pel consistori, «és contrària a dret» i invalida les ofertes que s'hagin presentat més enllà del 2 d'agost. L'associació va presentar un recurs de reposició amb 10 al·legacions que encara no han tingut resposta per part de l'Ajuntament i manté obertes «les vies legals» per tal d'aturar el procés.