Jornada negra al Camp de Tarragona que suma 9 defuncions per covid-19 en les darreres hores

Al Camp de Tarragona s'han detectat 187 nous casos positius i les Terres de l'Ebre 51

Actualitzada 10/08/2021 a les 10:34

La situació a Catalunya

Jornada negra al Camp de Tarragona amb 9 noves defuncions per covid-19 en les darreres vint-i-quatre, 3 d'elles en residències per la gent gran, que suma un total de 1.165 víctimes mortals durant la pandèmia. A les Terres de l'Ebre aquesta xifra es manté en 185.La millora en la detecció de nous casos de les dades presentades ahir pel Departament de Salut no es manté, al Camp de Tarragona s'han detectat 187 nous casos positius amb proves PCR o test d'Antígens, 59.028 en el còmput total. Les Terres de l'Ebre sumen 51 nous positius i la xifra total s'eleva a 13.825.Aquest augment de contagis no es tradueix en l'empitjorament de les dades epidemiològiques, ja que al Camp de Tarragona el risc de rebrot segueix una clara tendència a la baixa i avui és de 392 punts, 14 menys que ahir, i l'índex de la velocitat del virus és de 0,73 punts. En canvi a les Terres de l'Ebre el risc de rebrot segueix augmentat i avui és de 313 punts, 19 més que ahir, i l'índex de velocitat es troba en 0,88.Pel que fa a la pressió hospitalària, el Camp de Tarragona manté la xifra d'ingressats a planta d'ahir (111) i els pacients a l'UCI es mantenen en 34. Als hospitals ebrencs el nombre d'hospitalitzats a planta és de 17, dos més que ahir, i les UCI sumen un nou pacient (10).En el cas del procés de vacunació, les dades presenten unes xifres molt baixes. Al Camp de Tarragona hi ha un total de 411.911 persones amb la primera dosi i 326.301 amb la segona. Ahir es van inocular un total de 638 vacunes. En el cas de la regió de les Terres de l'Ebre, 124.221 persones han estat vacunades amb la primera dosi i 101.364 amb la segona. A la província hi ha 471.188 persones amb la pauta completa, 360.049 al Camp i 111.139 a l'Ebre.El Departament de Salut ha declarat 14 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en les darreres 24 hores, pujant el total a 596, mentre que els hospitalitzats per covid baixen i ara són 1.914 (-58). En paral·lel, s'han notificat 2.663 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 861.297. L'Rt puja lleugerament a 0,73, una centèsima més; mentre el risc de rebrot disminueix 22 punts, fins als 397. S'han notificat 26 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.930. El 9,84% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 600,02 a 564,53, mentre que a set dies passa de 230,09 a 217,09.