Els sanitaris del CAP de l'Arboç seran els pregoners de la festa major

El pregó tindrà lloc a les 19.30 hores i serà l'inici d'unes festes patronals marcades de nou per la pandèmia

Actualitzada 10/08/2021 a les 16:45

Els sanitaris del Centre d'Assistència Primària (CAP) de l'Arboç seran els pregoners de la festa major en reconeixement a la seva tasca des de primera líne en la lluita contra la pandèmia, segons informa el consistori.El nomenament de pregoners és també un agraïment al personal sanitari per protegir la salut dels residents a l'Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys.El pregó tindrà lloc a les 19.30 hores del divendres 20 d'agost i serà l'inici així d'unes festes patronals marcades una altra vegada per les restriccions per contenir la pandèmia.S'han substituït les cercaviles per exhibicions folklòriques estàtiques, que es podran seguir des de diversos punts estratègics, amb el públic assegut amb distància de seguretat i les mesures higièniques pertinents.No obstant això, dos dels actes més concorreguts s'han hagut de suspendre precisament per evitar aglomeracions: els castellers i la 'Carretillada' del 22 d'agost.