Creixell pateix botellots diaris pel toc de queda a Roda i Torredembarra

La problemàtica desborda el municipi, ja que no pot afrontar les concentracions que cada dia embruten la platja

Actualitzada 09/08/2021 a les 21:04

Creixell és un dels municipis de Catalunya que ha quedat fora del llistat on s'imposa el confinament nocturn i que pateix l'efecte pervers d'estar envoltat de poblacions amb toc de queda, que, en aquest cas, són Roda de Berà i Torredembarra. La platja de Creixell acull cada dia botellots organitzats per gent molt jove que s'aplega des de la mitjanit fins vora les cinc de la matinada i que deixa la sorra plena de plàstic, embolcalls, i ampolles de vidre. Són persones que venen de Torredembarra i de Roda de Berà eludint el confinament nocturn d'aquestes poblacions, però també de Creixell, que acull un bon nombre de turistes als càmpings.

«La situació és especialment greu els caps de setmana, quan es reuneixen grups de vora cent persones, i s'ha agreujat durant el mes d'agost. No es tracta només de les restes que deixen cada dia a la sorra i que la brigada ha de netejar cada matí, sinó que fan destrosses a les cordes de les dunes, entren a algunes cases o a la guingueta i agafen les cadires, i fan tota mena de bretolades», explica l'alcalde de Creixell, Jordi Llopart. La brigada de neteja ha hagut d'avançar l'horari per dur a terme el servei.

La policia local, que només compta amb una patrulla en el torn de nit, no pot fer front a grups que els superen en nombre, especialment ara a l'estiu, «quan han d'atendre també altres serveis i problemes propis de la temporada», apunta Llopart. «Comencen a entrar cap a la mitjanit a la platja i, cap a les cinc de la matinada, és quan comencen els problemes, perquè la gent ha begut massa i es produeixen petites baralles i vandalisme. Recentment l'ambulància va haver d'atendre un menor amb un coma etílic», apunta l'alcalde. «A molts joves ja els veus sortir dels càmpings amb bosses plenes d'ampolles mentre els pares es queden a l'establiment, però no tenim toc de queda, no podem prohibir-los sortir dels càmpings», diu el batlle.

Supera el nombre d'habitants

Creixell ha quedat fora dels municipis amb confinament nocturn obligat pel Procicat perquè, teòricament, no compleix cap dels requisits per poder-lo aplicar. No té la incidència acumulada de contagis per coronavirus suficient i la seva població és inferior als 5.000 habitants. «Tenim una població de 3.700 persones censades, però durant l'estiu es multiplica el nombre d'habitants gràcies al turisme. Ara hi ha vora 25.000 persones», afirma l'alcalde.

La forma amb què es registra la incidència acumulada de positius també perjudica municipis turístics com Creixell. «Si es produeix un contagi o el de tota una família entre turistes dels càmpings, aquests queden registrats a la seva població d'origen, no on s'allotgen, amb la qual cosa, la incidència acumulada tampoc no és real», recorda l'alcalde, Jordi Llopart.