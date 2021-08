Calafell torna a obrir les bosses de la brossa llançades al carrer per identificar els infractors

Ja se n'han enxampat uns quants, inclosos establiments, que poden ser sancionats amb 750 euros

Actualitzada 10/08/2021 a les 16:58

L'Ajuntament de Calafell ha tornat a obrir a obrir les bosses de la brossa llançades al carrer, o deixades al contenidor però fora d'horari, per identificar els incívics que embruten els espais públics i infringeixen la normativa municipal. Ja s'ha pogut enxampar uns quants infractors, entre els quals hi ha fins i tot establiments comercials. Poden ser sancionats amb multes de 750 euros, si la infracció es considera lleu.

La problemàtica és repetitiva, però s'agreuja en època estival, quan la població del municipi es dispara. Per això, el servei d'inspecció municipal ha représ aquesta línia d'actuació, engegada en anteriors ocasions, a la vista del grau elevadíssim d'incivisme en la neteja que es torna a produir aquest estiu.

I és que l'Ajuntament es veu abocat, una vegada més, a aplicar mà dura, sobretot quan les campanyes informatives i de conscienciació no convencen els incívics. Ni es corregeix el problema millorant i ampliant els serveis de recollida, ni duplicant-los.



L'Ajuntament recorda que no es tracta només de sancionar perquè hi hagi una normativa, que també, sinó perquè la ciutadania cívica, que és la immensa majoria, no es mereix patir les conseqüències dels actes dels incívics.

A més, el municipi compta amb un servei de recollida gratuïta de mobles vells, prèvia demanda, que pot concertar-se a través de la Línia Verda. També pot trucar-se al telèfon gratuït 900 460 367 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores). Cada zona del municipi té assignat un dia de recollida i, en demanar el servei, a l'usuari li expliquen com ha de procedir.