Salou suspèn la missa solemne de Festa Major, la processó de la Mare de Déu i el Castell de Focs d'artifici d'aquest diumenge

L'Ajuntament de Salou ha près la decisió atenent a la pròrroga de les restriccions del Procicat

Actualitzada 09/08/2021 a les 18:13

L'Ajuntament de Salou ha anunciat que se suspèn la missa solemne de Festa Major, la processó de la Mare de Déu i el posterior castell de focs d'artifici de les Nits Daurades, actes que estaven previstos per aquest proper diumenge, 15 d'agost.Aquesta decisió s'ha pres atenent a la pròrroga de les restriccions del Procicat, ja que el compliment de la normativa fa impossible el desenvolupament d'aquestes activitats, on hi pot haver aglomeracions.Tanmateix, el consistori anuncia que l'Església de Santa Maria del Mar organitzarà, el mateix diumenge dia 15 d'agost a les 12 h, una celebració litúrgica, però amb aforament limitat.