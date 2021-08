Passarà de l'últim diumenge de gener al penúltim: 23 de gener

Actualitzada 09/08/2021 a les 10:45

La Festa de la Calçotada que se celebra a Valls l'últim diumenge de gener s'avançarà una setmana en el calendari i es farà el 23 de gener per no coincidir amb les Festes Decennals de la Candela -programades entre el 28 de gener i el 6 de febrer- que, al seu torn, es van haver de posposar al 2022. Ambdós esdeveniments doncs han hagut de modificar per primer cop les seves dates tradicionals per adaptar-se a la situació actual. La comissió organitzadora de la Festa de la Calçotada, que enguany es va haver d'anul·lar per la pandèmia, es mostra esperançadora i optimista de cara a l'any vinent i espera que es puguin dur a terme tots els seus actes d'una jornada que atrau milers de visitants a la ciutat, especialment pel concurs de menjar calçots.