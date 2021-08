Entren a robar a les oficines municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp a Miami Platja

Actualitzada 09/08/2021 a les 17:11

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori a les oficines municipals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Baix Camp), ubicades al carrer de Sòria al nucli de Miami Platja.L'avís l'ha donat una treballadora a primera hora d'aquest dilluns, quan ha arribat a treballar. Fonts properes al consistori apunten que els lladres haurien entrat a les instal·lacions trencant una finestra i que s'han emportat material d'oficina de poc valor econòmic.Es desconeix quan ha tingut lloc el robatori i per quin motiu l'alarma de seguretat no s'ha activat en el moment del furt. La policia científica s'ha personat fins a les dependències municipals per iniciar la investigació, que segueix oberta per esclarir els fets.