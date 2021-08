Els escombriaires de Salou descarten fer vaga a finals d'agost després d'una reunió «positiva» amb l'Ajuntament

El comitè d'empresa està a «l'espera» que es compleixin els nous terminis per adjudicar el servei

Actualitzada 09/08/2021 a les 13:28

Els escombriaires de Salou no faran vaga a finals d'agost després d'una reunió «positiva» amb l'Ajuntament. Segons el secretari general de sanejament urbà d'UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, el govern local augura que el novembre del 2022 s'haurà adjudicat el nou contracte de la brossa, en un termini més curt al previst inicialment. En declaracions a l'ACN, De Sande ha apuntat que aquesta setmana el consistori «estudiarà la fórmula» per aplicar un augment salarial. Fa tot just una setmana, mig centenar d'operaris de l'empresa Urbaser Sorigué van protestar per reclamar un nou contracte del servei. Els treballadors denunciaven que tenien el sou congelat des de feia sis anys i exigien un conveni propi.